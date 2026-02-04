Camideki şakalaşma faciayla bitti! Küçük çocuk ağır yaralandı

Endonezya'da bir camide iki genç kızın şakalaşması sırasında devrilen panel küçük bir çocuğun üzerine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Endonezya'da 26 Ocak'ta bir camide meydana gelen olayda, camiye giden iki genç kızın kendi aralarında şakalaşması sırasında bir panel yerinden çıkarak küçük bir çocuğun üzerine düştü.

Bariyerin düşmesiyle suçluluk duygusu ve yakalanma korkusu yaşayan kız çocukları namaz kılma taklidi yaptı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde panelin aniden devrildiği ve çocuğun altında kaldığı anlar net şekilde görüldü.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Panelin altında kalan çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.