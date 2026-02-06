  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı) Asrın Felaketinin Üçüncü Yılı... Devlet millet el ele yaralarını sarıyor Kripto para belasında 1 trilyondan fazla para buhar oldu! Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme! Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var" Epstein dosyasında kan donduran iddia: 'insan avı' düzenlendi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten olay iddia: İran liderleri deliler gibi para aktarıyor Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız Yalnızca büyük devletler bunu başarır! 11 il yeniden ayağa kalktı
Gündem Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme
Gündem

Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Ali Kaya ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ile 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

 

Gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İTİRAFÇI İFADESİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

 

Öte yandan soruşturma kapsamında itirafçı olan 'Yılan' kod adlı eskort Yasmin Yürük, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası işadamı Hüseyin Köksal'la bir kez lüks bir rezidansta buluştuğunu dile getirmişti.Yürük, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile 2022'de Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söyledi. Yürük, "Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyordu" demişti.

Yunanistan CHP'ye özendi!
Yunanistan CHP'ye özendi!

Dünya

Yunanistan CHP'ye özendi!

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!'
Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!'

Siyaset

Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!'

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı
CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı

Gündem

CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23