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Gündem Camide taşkınlık çıkartan Rus kadından namaz kılan cemaatin önünde skandal
Gündem

Camide taşkınlık çıkartan Rus kadından namaz kılan cemaatin önünde skandal

Antalya’da Muratpaşa Camii'nde Rus uyruklu bir kadın, camide taşkınlık çıkartıp namaz için toplanan cemaatin önünde bale yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 19:51:00 -
Camide taşkınlık çıkartan Rus kadından namaz kılan cemaatin önünde skandal

Antalya’da Muratpaşa Camii'nde cuma namazı öncesi vakti bekleyen vatandaşların önünde bale yaptıktan sonra camiye yerleşip, taşkınlık çıkartan Rus uyruklu kadın, polis tarafından güçlükle camiden çıkartıldı.

Cemaatin önünde bale yaptı

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde tarihi Muratpaşa Camii'nde meydana geldi. Öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin önünde bale yaptı.

 

Camide taşkınlık çıkardı

Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren kadın, yaklaşık 3 saat cami içinde erkek cemaatle birlikte bekledi. Camideki ayakkabıları inceleyen, zaman zaman kıyafetlerini çıkaran kadın taşkınlık çıkarmaya başlayınca görevliler durumu polise bildirdi.

 

Polis merkezine gönderildi

Camiye gelen polis kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Polisi dikkate almayan kadın, camideki uygunsuz hareketlerine devam etti. Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı.

Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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