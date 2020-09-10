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Ekonomi Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Samsun'da açıldı
Ekonomi

Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Samsun'da açıldı

46 firmanın stant açtığı fuar 13 Eylül'e kadar sürecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:16:34 -
Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Samsun'da açıldı

SAMSUN (AA) - 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, Samsun'da açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda 9'uncusu düzenlenen ve 13 Eylül'e kadar devam edecek fuarda; minber, mihrap, kürsü, alem, ahşap kapı, elektronik mahya, ses sistemleri, avize, vitray, halı ve temizlik malzemeleri gibi çok sayıda ürün yer alıyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu fuarda ziyaretçiler, ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Hayat Eve Sığar (HES) kodu almamış ziyaretçiler fuara kabul edilmiyor.

Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda 46 firmanın stant açtığını belirterek "Yüzyıllarca dünyada örneklerini gördüğümüz cami yapı iç dizaynı ile günümüze kadar gelen yetenekli markaların yön verdiği bilgi, birikim ve ustalık örneklerini Osmanlı, Selçuklu ve günümüz mimarisinin yansıtılacağı sanatı estetik ile buluşturan birçok firma bu yıl da Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nda yeni çalışma ve projeleri ile yerlerini aldılar." dedi.

Türk toplumunun tarihi, edebiyatı, örf ve adetlerinin cami ile iç içe olduğunu ifade eden Şahin, "Fuarımızın amacı, camilerimizin daha modern, daha kaliteli ve daha sağlıklı ürünlerle döşenmesi için standartları belli olan üretici firmalardan eserlerle camilerimizin dizaynını sağlamaktır." diye konuştu.

Şahin, İstanbul Uluslararası 10. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nın da 10-13 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın duasıyla devam eden açılışa, Samsun ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden müftüler, din görevlileri, sektör temsilcileri ve dernekler katıldı.

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