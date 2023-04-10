  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin yeni bir hidrojen boru hattı inşa edecek! Resmen dünyaya meydan okuyor: 400 kilometreden fazla olacak

CHP'nin "Suç makinesi" milletvekili adayı!

İtirafçı olup her şeyi tek tek anlattı: FETÖ'nün CV arşivi bakın hangi ülkede toplanıyor

Tam 500 yıllık el yazması! O ülkede Kur'an-ı Kerim'in restorasyonu yapılıyor: Adeta sırlar barındırıyor

Bakan Mustafa Varank: Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak!

Satış patlaması yaşanıyor! İşte elektrikli araçlardaki en büyük endişe

Vizyonsuzların her seçim ısıtıp ısıtıp sofraya getirdiği yalan! "Erdoğan kazanırsa..."

Rusya'dan Fransa'ya flaş uyarı! Veto: Ukrayna meselesinde arabulucu rolü için hak iddiasında bulunamaz

Bilim dünyası şaşkın! Zemzemdeki esrarengiz sır

Hakiki Milli Görüşçülerden Karamollaoğlu'na bir darbe daha! "Tayyip beyi desteklemek zorundayız"
Yerel Cami minaresi şiddetli rüzgarda yıkıldı
Yerel

Cami minaresi şiddetli rüzgarda yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 20:29:00 -
Cami minaresi şiddetli rüzgarda yıkıldı

Kırşehir'i sabah saatlerinde etkisi altına alan yağış sonrası oluşan hortumda bir caminin minaresi yıkıldı.

Kırşehir'i sabah saatlerinde etkisi altına alan yağış sonrası oluşan hortumda bir caminin minaresi yıkıldı.

Mucur ilçesi Budak köyünde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan hortum, Budak köy camisinin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Budak köyü muhtarı Mustafa Mürsel Yıldırım, yağış sonrası şiddetli bir hortum oluştuğunu söyleyerek, "Yağış sonrası çok hızlı gerçekleşti. Hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Caminin bir bölümünde hortum yıkıma neden oldu. AFAD, Çevre Şehircilik yetkilileri ve kaymakamlık bilgilendirildi. Köyde can kaybı olmadı fakat bazı yapılarda döküntüler meydana geldi" dedi.

Hayırsever vatandaşlar ve köylünün desteğiyle 1950'li yıllarda yaptırılan caminin minaresi ve üst örtü kısmında hasar meydana geldi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23