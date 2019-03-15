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Cami katliamına Beştepe'den sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

15 Mart 2019 Cuma 09:28
Cami katliamına Beştepe'den sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Christchurch'de yapılan terör saldırılarını mümkün olan en güçlü biçimde kınıyorum. Düşünce ve dualarımız kurbanlar ve onların sevdikleriyle birliktedir." ifadesini kullandı.

Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Altun, "Terörizmin her türlüsüne karşı birleşme zamanı geldi." mesajını paylaştı.

Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:28
  1. yeni zelanda
  2. cami saldırısı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah15 dk önce
    Mümkün olan en güçlü biçimde kınıyorum.

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