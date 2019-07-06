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Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti

Sivas'ta bir vatandaş, cep telefonunu şarj ettikten sonra prizin yanına bir not ile 2 lira bıraktı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti

Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir camide cep telefonunu şarj eden vatandaş, imam ve cemaatten "helallik" istediği not ile 2 lirayı prizin yanına bıraktı.

Rıfat Öçten Camisi'nde bir vatandaş, cep telefonunu şarj ettikten sonra prizin yanına bir not ile 2 lira bıraktı. Müezzin Ali Gündoğdu, sabah camiye geldiğinde notu ve parayı buldu.

"Çok duygulandım"

-Müezzin Ali Gündoğdu

Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prizin yanında bulduğu "Telefonumu şarj ettim, bu para onun için. Hakkınızı helal edin." notu ile 2 lirayı bulduğunda çok duygulandığını söyledi.

Gündoğdu, "Bu olaya şahit olmaktan bir insan, bir Müslüman ve bir din görevlisi olarak çok duygulandım ve sevindim. Bu hassasiyetin sadece camilerde değil, sosyal hayatın her alanında gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Benzer olayların Müslümanlar için aslında sıradan olması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, "Böyle insanların sayılarının azlığı, bu tip olayları gördüğümüzde bizi duygulandırıyor. Rabbim bu davranışı gösteren cemaatimizden ve devlet malını koruyup gözeten herkesten razı olsun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
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