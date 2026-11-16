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Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye! Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat

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Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye! Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kurabiyeler, birçok kişi için olmazsa olmazlar arasında yer AKokoş kurabiye adıyla tanınan bu lezzetin pratik yapılışı ve lezzetli oluşu püf noktasında bulunuyor. Bunlardan birisi ise kokoş kurabiye. İşte kokoş kurabiye tarifi , püf noktası ve yapılışı..

#1
Foto - Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye! Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat

Elmalı kurabiye, dereotlu tuzlu kurabiye, zencefilli kurabiye, hatta çilekli kurabiye gibi binbir türlü çeşidi olan kurabiyeler her damağa ve zevke hitap ediyor. Şekerli ve tuzlu olmak üzere basit şekilde yapılabilen kurabiyeler, internet üzerinden tarifi en çok aranan yiyecekler arasında yer alıyor.

#2
Foto - Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye! Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat

Kokoş kurabiye de tarifi ve yapılışı ile merak edilen kurabiyeler listesinde yer alıyor. İşte kokoş kurabiye yapımı ve gerekli olan malzemeler…

#3
Foto - Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye! Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat

Kokoş kurabiye için malzemeler: 50 gr tereyağı 6 yemek kaşığı toz şeker 2 adet yumurta 200 gr hindistan cevizi

#4
Foto - Evde yapılan nefis tarif: Kokoş kurabiye adıyla tanınan kurabiye! Misafir çatlatan lezzet için püf noktasına dikkat

Kokoş Kurabiye Yapılışı: Küçük bir tava içine 50 gram yani 1 yemek kaşığı dolusu kadar tereyağ koyup eritin. Sonrasında derin bir kaba erimiş tereyağını boşaltın. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra tereyağı ile şekeri iyice karıştırın. Daha sonra karışıma 2 adet yumurta kırıp ekleyin. Çatal ya da bir tel çırpıcı yardımı ile yumurtaları iyice karıştırın. Son olarak 200 gram kadar (3 su bardağı) hindistan cevizi de ilave edip, tüm kurabiye harcını eliniz ile iyice yoğurun. Kokoş lokum nasıl yapılır? Hazırladığınız kokoş kurabiye hamurunu 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Sonrasında ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, elinizde yuvarlak şekle getiririn. Kokoş kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisi içine düzgün şekilde. Daha önceden ısıtılmış 170 dereceli fırına verin. Üzeri hafif pembeleşene kadar, ara ara kontrol ederek, yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakın. Kokoş kurabiyeler piştikten sonra fırından alarak soğumaya bırakın. Sonrasında üzerlerini çikolata ile süsleyerek servis edin. Kokoş kurabiye unsuz, kabartma tozsuz, hafif bir kurabiye tarifidir. Özellikle Hindistan cevizi sevenlerin oldukça seveceği bir tarif olarak bilinir. Kokoş kurabiye nasıl bir kurabiyedir? Kokoş kurabiyenin klasik kurabiyelerden farkı, içinde un ve kabartma tozu olmamasıdır. Kokoş kurabiye hafif tatlı, tok kıvamlı, şık sunumlu enfes bir unsuz kurabiyedir. Ayrıca kokoş kurabiye sadece 4 malzemeden yapılan az malzemeli, pratik bir kurabiyedir. Kokoş kurabiye kaç dakikada hazırlanır? Kaç kişiliktir? Kokoş kurabiyeyi hazırlamak için toplamda 30 dakika kadar sürer. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık aşaması, 20 dakikası da pişirme aşamasıdır. Bu tarifte yer alan malzemelerden ortalama 18 adet kokoş kurabiye çıkar.

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