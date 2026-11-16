TOGG zirveye göz kırptı: Otomobilin şampiyonları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ekim ayına ilişkin motorlu taşıtla verilerini açıkladı. Rapora göre, trafiğe en çok kaydı yapılan otomobiller belli oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ekim ayına ilişkin motorlu taşıtla verilerini açıkladı. Rapora göre, trafiğe en çok kaydı yapılan otomobiller belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte Türkiye'de ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en fazla paya sahip markalar belli oldu. Ekim ayında toplam 62 bin 97 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, Renault listenin ilk sırasında yer aldı. Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG ise birçok küresel otomobil üreticisini geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.
İŞTE EKİM AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 OTOMOBİL MARKASI Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
10-Kia: %3,7
9- Peugeot: %4,4
8- Mercedes-Benz: %4,7
7- Skoda: %4,8
6- BMW: %5,0
5- Toyota: %5,6
4- Hyundai: %8,2
3- Volkswagen: ,1
2- TOGG: ,7
1- Renault: ,5
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