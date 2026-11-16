Husiler Aden’deki askeri kampa balistik füzelerle saldırdı

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Yemenli hükümet kaynağı, İran destekli Husilerin Aden’in batısındaki Burayka ilçesinde bulunan El-Kava Askeri Kampı’nı hedef aldığını bildirdi. Kaynak, iki balistik füzenin kampa isabet ettiğini belirtti. Can kaybı ve hasara ilişkin bilgi paylaşmadı.

HUSİLER CAN KAYBI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, kamp ve çevresindeki askeri mevzilerin altı balistik füzeyle hedef alındığını söyledi. Seri, füzelerin hedeflere isabet ettiğini, onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını ve çok sayıda askeri aracın imha edildiğini öne sürdü.

Yerel basında son haftalarda Husilerin Aden’de havalimanı, Maaşik Başkanlık Sarayı ve hükümete bağlı askeri kampları hedef aldığına ilişkin haberler yer almıştı.

YEMEN’DE ÇATIŞMALAR TEMMUZDA YENİDEN TIRMANDI

Yemen’de Nisan 2022’den bu yana süren görece sakinlik, Temmuz 2026’da başta Taiz olmak üzere hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların yeniden yoğunlaşmasıyla sona erdi. Çatışmalarda binlerce kişinin öldüğü ya da yaralandığı, yüz binlerce kişinin de yerinden edildiği bildirildi.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana’yı ve ülkenin bazı bölgelerini kontrol ediyor. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler, bu bölgeleri geri almak için Husilerle çatışmayı sürdürüyor.