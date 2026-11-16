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Teknoloji ASELSAN ve ROKETSAN’dan dev imza! 1,3 milyar avroluk anlaşma
Teknoloji

ASELSAN ve ROKETSAN’dan dev imza! 1,3 milyar avroluk anlaşma

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ASELSAN ve ROKETSAN’dan dev imza! 1,3 milyar avroluk anlaşma

ASELSAN ve ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemleri için 1,3 milyar avro değerinde sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.

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