ASELSAN ve ROKETSAN’dan dev imza! 1,3 milyar avroluk anlaşma
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ASELSAN ve ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemleri için 1,3 milyar avro değerinde sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.