Fenerbahçe’den transferde bomba hamle! Hakan Çalhanoğlu için neler teklif edildi?

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Inter’in oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetme ihtimalini de dikkate alarak ocak ayında transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. İtalyan kulübüne yaklaşık 10 milyon euro bonservis teklif edilmesinin planlandığı öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA YILLIK 11 MİLYON EURO

Transfer iddiasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri de milli futbolcuya sunulacağı belirtilen sözleşme oldu. Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 11 milyon eurodan 2,5 yıllık kontrat ve takım kaptanlığı rolü teklif ettiği ileri sürüldü.

JUVENTUS’UN TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hakan Çalhanoğlu’nun İtalya’da Inter dışında başka bir takımda forma giymek istemediği, Juventus’tan gelen teklifi ise geri çevirdiği belirtildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe’nin ilgisine olumlu yaklaştığı iddia edildi.

INTER’DE 13 MAÇTA 3 GOL

Hakan Çalhanoğlu, 2026-2027 sezonunda Inter formasıyla Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 13 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.