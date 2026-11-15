  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor! Müslümanlar 20 bin imza topladı! Hollanda’nın ‘helal’ alerjisi depreşti Faşistler Almanya’da ortaya çıktı! Müslüman aileye karşı ‘domuz’luk AK Parti ile hizmet geldi! İzmir bu tabloya hasret kaldı Bakan Şimşek'ten 'fon vurgunu' mesajı! "Ay sonuna kadar..." ASELSAN’ın Ejderha’sından dünyada bir ilk! Tek tuşla 51 kuş Dengeler değişti: İBB Meclisi'nde AK Parti ilk sırada! Alkol zehrinin esiri oldu! Bir ayda ikinci kez alkollü yakalandı, servet değerinde ceza yedi Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz' Şam Üniversitesi yerleşkesinde yıllar sonra ilk namaz! Putlar yıkıldı, minareler yükseldi
Spor Fenerbahçe’den transferde bomba hamle! Hakan Çalhanoğlu için neler teklif edildi?
Spor

Fenerbahçe’den transferde bomba hamle! Hakan Çalhanoğlu için neler teklif edildi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe’den transferde bomba hamle! Hakan Çalhanoğlu için neler teklif edildi?

Fenerbahçe’nin Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibine 10 milyon euro bonservis önermeye hazırlandığı, yıldız futbolcuya ise yıllık 11 milyon euro ve kaptanlık rolü teklif ettiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Inter’in oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetme ihtimalini de dikkate alarak ocak ayında transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. İtalyan kulübüne yaklaşık 10 milyon euro bonservis teklif edilmesinin planlandığı öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA YILLIK 11 MİLYON EURO

Transfer iddiasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri de milli futbolcuya sunulacağı belirtilen sözleşme oldu. Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 11 milyon eurodan 2,5 yıllık kontrat ve takım kaptanlığı rolü teklif ettiği ileri sürüldü.

 

JUVENTUS’UN TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hakan Çalhanoğlu’nun İtalya’da Inter dışında başka bir takımda forma giymek istemediği, Juventus’tan gelen teklifi ise geri çevirdiği belirtildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe’nin ilgisine olumlu yaklaştığı iddia edildi.

INTER’DE 13 MAÇTA 3 GOL

Hakan Çalhanoğlu, 2026-2027 sezonunda Inter formasıyla Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 13 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş da peşindeydi! Samsun’un genç yıldızını Galatasaray kaptı
Fenerbahçe ve Beşiktaş da peşindeydi! Samsun’un genç yıldızını Galatasaray kaptı

Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş da peşindeydi! Samsun’un genç yıldızını Galatasaray kaptı

Galatasaray, Fenerbahçe’nin milli yıldızını resmen gözüne kestirdi!
Galatasaray, Fenerbahçe’nin milli yıldızını resmen gözüne kestirdi!

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe’nin milli yıldızını resmen gözüne kestirdi!

Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak
Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak

Spor

Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak

Nathan Ake şoku! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Nathan Ake şoku! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Spor

Nathan Ake şoku! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23