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Medya Cami düşmanlığında son nokta! Devlet hizmet onlar terbiyesizlik peşinde
Medya

Cami düşmanlığında son nokta! Devlet hizmet onlar terbiyesizlik peşinde

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinin 'Cami bahçesinde randevusuz aşı olur mu?' haberinin cami düşmanlığı dolayısıyla yapıldığını belirterek bunun terbiyesizlik ve saygısızlık olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 12:30:00 - 2021-03-26 12:30:49

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü gazetesinin 'Cami bahçesinde randevusuz aşı olur mu?' başlıklı haberi ele alındı.

"Terbiyesizlik, saygısızlık"

Sözcü gazetesi, 'Cami bahçesinde randevusuz aşı olur mu?' başlıklı haberinde Kadıköy'deki Moda Camii'nde 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılma uygulamasını eleştirdi. Sözcü'nün bu haberinin terbiyesizlik ve saygısızlık olduğunu belirten Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bu uygulamanın daha önce sırası gelen fakat bazı nedenlerden dolayı aşı olamayan vatandaşlar için devletin bir imkanı olduğunu söyledi. Sözcü'nün bu haberini sırf cami düşmanlığından dolayı yaptığını söyleyen Ali Karahasanoğlu, Kadıköy bölgesindeki insanların yüzde 70 gibi büyük bir çoğunluğunun da CHP oy verdiğini yani AK Parti hükümetinin burada kendi seçmenine bir ayrıcalık sağlamadığını ifade etti.

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