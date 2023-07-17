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Yerel Cami cemaatinin sevimli köpekle imtihanı
Yerel

Cami cemaatinin sevimli köpekle imtihanı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 10:27:00 -
Cami cemaatinin sevimli köpekle imtihanı

Başakşehir Kayaşehir’de geçtiğimiz sabah namaz vaktinde camiye giren bir sokak köpeği namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği çıkartmaya çalıştı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Kayaşehir’de bulunan Hayır Ortakları Camii’nde geçen gün sabah namazı vaktinde bir sokak köpeği açık bırakılan kapıdan içeriye girerek namaz kılan cemaatin önünde yatmak istedi.

Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği namaz kılınan alandan dışarıya çıkartmak istedi. İlginç anlar caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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