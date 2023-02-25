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Gündem Çamelili üreticilere ağaç budama eğitimi verildi
Gündem

Çamelili üreticilere ağaç budama eğitimi verildi

Tarım alanında yaptığı çalışmalarla yerel üreticilere destek olan Çameli Belediyesi, çiftçiler için ağaç budama eğitimi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 08:14:00 -
Çamelili üreticilere ağaç budama eğitimi verildi

Tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve kaliteli üretimi sağlamak amacıyla düzenlenen 'Ağaç budama eğitimi' Çameli Belediyesi, Çameli İlçe Tarım Müdürlüğü ve kooperatifin katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılara İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri ve şirket personelleri tarafından budamanın amacı, budama teknikleri, ağacın budamaya tepkisi, büyüme ve meyve verimini dengeleme, ağacın zayıflamasını ve erken yaşlanmasını önleme, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele budama zamanı gibi başlıklarda detaylı bir sunum yapıldı. Verimli geçen çalışmanın ardından çiftçiler merak ettiği soruları sorup bilgilendi.

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