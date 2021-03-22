  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çamaşır suyuyla aracını yıkadıktan sonra fenalaşıp öldü
Yaşam

Çamaşır suyuyla aracını yıkadıktan sonra fenalaşıp öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde hijyenik olması için çamaşır suyuyla aracını yıkayan Mesut Saygın isimli vatandaş aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 18:41:00 -
Çamaşır suyuyla aracını yıkadıktan sonra fenalaşıp öldü

Antalya'da çamaşır suyuyla otomobilini yıkadıktan sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden oto tamircisinin komşuları, ani gelen ölüme inanamadı. Aracı dün gece yağan yağmurla yine kirlenen Mesut Saygın’ın komşusu, “Açık alanda araba yıkarken öleceğini tahmin etmezdim. Çok üzgünüz” dedi.

Çamaşır suyuyla aracını yıkadı

Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil tamirciliği yapan evli ve bir çocuk babası Mesut Saygın (41), hafta sonu evinin önündeki kirlenen aracını yıkamak için hazırlık yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle aracının hijyenik olması için aracını yıkacağı sıvıya çamaşır suyu karıştıran Saygın, aracının içini ve dışını yıkadıktan sonra komşularıyla birlikte apartman bahçesinde kahve içti.

Bir anda fenalaşan araç sahibi öldü

 

Uykusunun geldiğini söyleyip evine geçen ve öğleden sonra fenalaşan Saygın, gittiği hastanede serum verildikten sonra tekrar evine döndü. Akşam saatlerinde tekrar fenalaşan otomobil ustası, eşi Ayşe Saygın'a ‘Ben fenalaştım' dedi. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalp masajı yapılan Saygın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Saygın'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.

Saygın’ın arabasının ise dün yağan yağmur sebebi ile yine çamura bulandığı görüldü.

“Komşuları olarak çok üzüldük”

Mesut Saygı'nın komşuları olayı haberlerden öğrendiklerini söyleyerek üzgün olduklarını belirtti. Saygın’ın evinin karşısında ekmek satışı yapan komşusu Hüseyin Kılınç, “Üzgünüm, dün bizden ekmek almıştı. En son o zaman gördüm. Buraya da taşınalı 3-4 ay olmuştu. Komşuları olarak çok üzüldük, ailesine başsağlığı diliyorum. Açık alanda araba yıkarken öleceğini tahmin etmezdim. Komşumuz Mesut’un vefatını haberlerde duyduk zaten” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın hamlesi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Dünya Karadeniz'e kilitlendi! Savaş an meselesi
Dünya

Dünya Karadeniz'e kilitlendi! Savaş an meselesi

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 14 ülkeye ait savaş gemileriyle Karadeniz'de NATO tatbikatı gerçekleştirilirken, Rusya'dan flaş bir ham..
Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay