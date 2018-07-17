Çamaşır beyazlatma yöntemleri nelerdir?

OKSİJENLİ SU

Çamaşır suyu içermeyen doğal bir beyazlatıcıdır. Ayrıca dezenfektasyon ve antiseptik özelliği de bulunmaktadır. Oksijenli suyu, çamaşır makinesinin deterjan gözüne (detarjanın üzerine) yarım bardak ekleyerek kullanabiliriz.

Oksijenli suyun kimyasal adı hidrojen peroksit olup saf olanı tehlikelidir. Bizim kullanmamız gereken, eczanelerden satın alabileceğimiz %3 derişime sahip olan oksijenli sudur.

LİMON SUYU

Doğal temizleyici ve parlatıcıdır. Bulaşık ve çamaşır temizliğinde kullanılır. Limon suyunu çamaşır makinesinin deterjan gözüne (detarjanın üzerine) en fazla yarım bardak katarak kullanabilirsiniz.

SAF SİRKE

Ev ve gıda temizliği dahil olmak üzere birçok yerde kullanılan sirke, sararmış beyaz çamaşırlar için önemli bir yardımcı. Bir bardak saf sirkeyi çamaşır makinesinin deterjan gözüne (detarjanın üzerine) dökerek hem hijyen hem de beyazlık sağlayabilirsiniz. Elde yıkama için çamaşırları saf sirke ve su karışımının olduğu bir leğende bir gece bekletip daha sonra yıkamak gereklidir.

KARBONAT

Karbonat da tıpkı sirke gibi çok yönlü bir temizleyicidir. Sirkede olduğu gibi yarım bardak kadar karbonat, çamaşır makinesinin deterjan gözüne (detarjanın üzerine) dökülerek uygulandığında çamaşırların beyazlamasına yardımcı olur. Karbonat aynı zamanda leke çıkarmada da kullanılır. Az miktar suyla karıştırıp macun haline gelen karbonatı direkt lekenin üzerine sürüp bir süre beklettikten sonra çamaşırlarımızı yıkayabilirsiniz.

Sararmış çamaşırları beyazlatmak için doğal yöntemler kullanmanız, çamaşırlarınızın uzun süre yıpranmadan kullanılmasını da sağlar.