Çam terebentin yağı neye iyi geliyor? Çam terebentin yağının hiç duyulmamış faydaları

Çam Terebentin Yağının Faydaları? Çam Terebentin Yağı Neye İyi Geliyor?

Çam Terebenti Nedir?

Çam yağı olarak da adlandırılan çam terebentin yağı, çam reçinesinden elde edilmektedir. Güçlü bir antibiyotik ve antiseptik özelliği bulunan yağ, ağrı kesici ve idrar sökücü özellikleri ile de tercih edilmektedir. Peki, çam terebentin yağının faydaları? Çam terementin yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Güçlü odunsu bir kokuya sahip olan çam terebentin yağı enerji verici özelliğinin yanı sıra, özellikle saçlara oldukça faydalıdır. Geleneksel tıpta da uzun yıllardır kullanılan çam yağı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Çam terebentin yağının faydaları? Çam terementin yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

Çam Terebentin Yağının Faydaları Nelerdir?

Özellikle saçlarda oluşacak bütün sorunlar için kullanılmaktadır. Vitamin eksikliğinden kaynaklı olmayan saç dökülmelerin azalmasına ve saç dökülmesinin durmasını sağlamaktadır. Düzenli şekilde saça uygulandığı zaman saç dökülmesinde gözle görülür bir azalma görülmektedir.

Ayrıca saçların kuvvetlenmesini, saç derisinin temizlenmesini, kepeğinin giderilmesini ve yok olmasını ve saç derisinin de oluşan hastalıkların giderilmesini sağlamaktadır.

Çam terebentin yağı kıl köklerini beslediği için kaş ve kirpik serumu olarak da sıklıkla tercih edilmektedir. Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kıllanmanın artığı görülmektedir. Kıllanma yaptığı için ciltte kullanılırken dikkat edilmesi gerekir.

Erkeklerde ise saç ve sakal dökülmeleri ve çoğaltılması içinde çokça tercih edilmektedir. Özellikle sakallardaki dökülme ve azalmalar için etkilidir.

Saç uçlarındaki kırılmalara, cansızlığa, hacimsizliğe, güçsüzlüğe de iyi gelmektedir.

Eklem ağrısı, kas ağrısı, diş ağrısı, sinir ağrısı gibi ağrıların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Masaj yağı olarak da kullanılmaktadır. Ağrıları azaltıcı ve rahatlatıcı özelliği olduğu için iyi bir masaj yağı olmaktadır.

Ayrıca ev temizlik ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Kan akışını uyarmaktadır. Eklemlerde oluşan şişliğin ve hassasiyetin azalmasını da sağlamaktadır.

Akciğer enfeksiyonlarına karşı da iyi gelmektedir.

Özellikle içildiği zaman sindirim sistemi şikayetlerine de yardımcı olmaktadır.

Romatizmal hastalıklar için de etkilidir. Romatizmalı olan bölgelere ve ağrılı bölgelere sürüldüğü zaman etkilerini azaltmaktadır.

Çam Terebentin Yağının Kullanımı Nasıldır?

Saç için kullanımı saç diplerine uygulayın ve en az yarım saat bekletin. Bekleme süresi dolduktan sonra yıkayın ve bolca durulama yapın. İlk kullanımda hafta 1 defa daha sonra 2 hafta da 1 defa daha sonralarında ise ayda 1 defa yapılması yeterli olmaktadır.

Kaş, kirpik ve sakal için kullanımda ise düzenli olarak kullanılması lazımdır. Her gün veya 2 günde 1 kullanılmaktadır.

Çam terebentin yağı harici olarak kullanıldığından bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Zeytinyağı, badem yağı ya da şampuan gibi farklı maddelerle karıştırıp kullanarak güçlü etkisini biraz azaltmak gerekiyor. Aksi takdirde saç derisinde ya da cildin diğer bölgelerinde tahriş, yanma, kızarıklık gibi sorunlar oluşmasına neden olabiliyor. Çam ağaçlarına alerjiniz varsa yağı kullanmayın. Ayrıca böbrek hastaları, hamilelerin ve emziren annelerin kullanmaması tavsiye edilir.

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