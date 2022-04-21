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Yerel Cam silerken 2'nci kattan düşen 70 yaşındaki kadın...
Yerel

Cam silerken 2'nci kattan düşen 70 yaşındaki kadın...

Düzce'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:16:00 -
Cam silerken 2'nci kattan düşen 70 yaşındaki kadın...

Düzce'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Beyciler Mahallesi 1610. Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi.

Fitnat Aktaş, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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