Cam Seyir Terası, 10 günde 75 bin ziyaretçi ağırladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in önderliğinde hayata geçirilen proje Türkiye’nin en büyük seyir teraslarından biri unvanını da taşıyor. Isparta'nın doğal güzelliklerini keşfetmek ve bu güzellikleri yaşamak isteyen herkes için benzersiz bir deneyim sunan, yerden 25 metre yükseklikte ve 300 metrekare cam alanına sahip Kirazlıdere Cam Seyir Terası, Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında 28 Ekim’de yapılan törenle hizmete açılmıştı.

Açılışı yapılan cam seyir terası Isparta’ya ayrı bir renk kattı. Kirazlıdere cam seyir terası 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. 2,5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 16 metre çapındaki 300 metrekarelik cam alanıyla yerden 25 metre yükseklikte inşa edilen cam seyir terası vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Gece görsel ışık şovlarıyla da şehre ayrı bir renk katan Kirazlıdere cam seyir terasına vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun ilgi gösteriyor.

Cam seyir terasını açıldığı günden buyana her yaştan 75 bin vatandaş ziyaret ederken, Isparta’yı kuşbakışı izledi. Bu güzel deneyimi sosyal medya platformlarından paylaşan vatandaşlar şehrin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Kirazlıdere Cam Seyir Terası, Isparta'nın simgesi haline gelmiş durumda ve şehrin turizm potansiyeline büyük katkıda bulunuyor.