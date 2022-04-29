Çam kozalağı pekmezinin faydaları nelerdir? Çam kozalağı şurubu nasıl yapılır?

Çam kozalağı nedir?

Çam kozalağı çam ağacında yetişen ve çok sayıda çeşidi olan bir kozalaktır. Çam kozalağı Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok yerde tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Bu şurup; Rusların halk hekimliğinde kullandıkları bir tarif. Şurup solunum kaynaklı hastalıklarda bağışıklık güçlendirici olarak özellikle soğuk algınlığı, grip + akıntı öksürüğü boğaz rahatsızlıklarında geçmeyen inatçı öksürüklerde kullanılıyor.

Çam ağacı uzun zamandır insan sağlığı için en faydalı ağaçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Tomurcukları, kabuğu ve reçinesi tıbbi tariflerde aktif olarak kullanılır. Meditasyon merkezleri ve tıbbi sanatoryumların en sık yerleştirildiği yer çam ormanlarındadır, böyle bir yerdeki havanın kendisi, çam bakterileri öldürdüğü için hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur. Çam kozalağı eklem hastalıklarının tedavisinde çok etkilidir ve cilt rahatsızlıklarının tedavisi için de önerilmektedir.

Çam Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi

-Genç tomurcuklar çok miktarda reçineli asit, vitamin, mineral ve tanen içerir.

-C, K ve B vitaminleri

-Biyoflavonoidler

-Tanenler

-Karoten

-Reçine

-Terebentin açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

Çam Kozalağı Pekmezinin Sağlık Açısından Faydaları:

-İç ve dış iltihabı hafifletir, enfeksiyonlarla savaşır, bağışıklık direncini arttırır.

-İyi bir balgam söktürücüdür.

-Kanı temizler ve kan damarlarını güçlendirir.

-İdrar söktürücü etkiye sahiptir, böylece şişliği giderir.

-Sinir sistemini yatıştırır ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur.

Çam Kozalağı Pekmezi Nasıl Yapılır?

-Kozalakları 1 gün boyunca ılık suda bekletin.

-İçine bir dilim limon ve az miktarda sirke ekleyin.

-1 günün sonunda kozalakları durulayıp kurutun.

-Kozalakları tek tek kırıp içini açın.

-8 saat kadar kozalakları kaynatın. Suyun rengi kırmızıya dönecek.

-Kozalakları içinden ayırıp kalan suya şeker ekleyip bir süre daha kaynatın.

-Çam kozalağı pekmeziniz hazır!

Kozalak şurubu tarifi için malzemeler

20-25 adet taze küçük yeşil karaçam kozalağı

Toz şeker

Limon suyu

İçme suyu

Çelik tencere

Kozalak şurubu (macunu) tarifi için malzemeler

20-25 adet taze küçük yeşil karaçam kozalağı

Toz şeker

Limon suyu

İçme suyu

Çelik tencere

Evde kozalak şurubu nasıl yapılır?

Kozalakları akan su altında tek tek yıkayın. Yıkanan kozalakları derin bir kaba alın. Kozalakların üstünü geçecek kadar soğuk su + limon suyu da ekleyip kozalakları bu su içinde 1 gün bekletin. Ertesi gün kozalakların suyunu süzüp aynı işlemi tekrar yapıp kozalakları su içinde bir gün daha bekletin.

3. gün kozalakları süzün. (feda edebileceğiniz bir tencerede) her seferinde 1 TAŞIM olacak şekilde kozalakları 2 kez kaynatıp süzün (bu işlemi 2 kez 1-2 taşım kaynatma şeklinde yapacaksınız sakın çok kaynatmayın) bu kaynama sularını kullanmayacağız o nedenle 1’er taşım kaynattığınız suları lavaboya dökün atın. Bütün bu suda bekletme bir taşım kaynatıp süzme işlemleri kozalakların üstünde ki istenmeyen kalıntıların çıkması devamında duru bir şurup yapmak için mutlaka gerekli. Bu nedenle bu aşamaları sakın atlamayın eğer atlarsanız beyaz bulanık hiç hoş olmayan bir şurubunuz olur.

Şimdi temizlenmiş kozalakları tekrar boş tencereye alın kozalakların üstünü 4 parmak geçecek kadar kaynar halde ki içme suyunu tencereye ekleyin. Kozalaklı su kaynadığı an tencerenin altını kısıp tencerenin kapağını da azıcık aralık bırakıp tencereyi çok kısık ateşte 1,5 -2 saat kadar kaynatın. Süre sonunda tencerenin altını kapatın. Tencerenin ağzını da sıkıca kapatın. Ağzı sıkıca kapatılmış halde ki tencereyi 24 saat bu şekilde soğutun.

Ertesi gün kozalakları bir kepçe yardımı ile tencereden alıp atın. Tenceredeki suyu bir tülbent ile bir kaba süzün alın. Süzülen kozalak suyunu bardak ile ölçerek tekrar tencereye alın. Kaç bardak su ölçtünüz ise o kadar şekeri de (birebir) tencereye ekleyin.( 2 bardak su 2 bardak şeker yada 3 bardak su 3 bardak şeker şeklinde ) tencereyi ocağa alın. Tahta kaşık ile karıştıra karıştıra şekeri eritin. Şekeri eriyen karışımı reçel yapar gibi ocak üstünde dikkatlice kaynatın. Pişme esnasında köpüklenme olursa köpükleri kevgir kepçe yardımı ile alıp atın. Reçel pişirirken büyük köpükler ortaya toplanıp foşur foşur kaynar tenceredeki bal o şekle gelir ya işte bizim tarif de tam da o şekle gelince tencereye 1 yemek kaşığı limon suyu yada 2-3 parça limon tuzu atıp karışımı bir 10 dakika daha kaynatın. Bu pişirme süresi kullanılan şıraya göre değişir o nedenle size pişirme süresi veremeyiz ama normal şartlarda 1,5 saat kadar kaynar. Kozalak şurubunuz hazır. Şimdi şurup piştiği tencerede 15 dakika kadar dinlensin devamında şurubu şişelere doldurup şişelerin ağızlarını (yeni kapak kullanın) sıkıca kapatıp şişeleri baş aşağı çevirip iyice soğutun. Baş aşağı soğuyan içinde kehribar rengi duru bir bal olan şişeleri karanlık ve serin bir yerde muhafaza etmeyi unutmayın .

Kozalak şurubun faydaları nelerdir?

-Bağışıklığı güçlendirir, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan grip, nezle gibi hastalıklara karşı etkilidir.

-Solunum yollarının açılmasını sağlar. Bu sayede nefes darlığına da iyi gelir.

-Bronşit, akciğer iltihabı gibi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

-Kronikleşen öksürüğün kesilmesine yardımcıdır.

-Öksürükle birlikte gelen boğaz ağrılarının giderilmesini sağlar.

-İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılar.

-Hastalıklara karşı vücut direncini yükseltir. Böylece hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

-Özellikle astıma karşı etkilidir. Daha rahat nefes alınmasını sağlar.

-Virüs, mikrop, iltihap ve bakterilerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

-Kozalak şurubu gargara olarak kullanıldığında diş ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir. Ağız ve dişlerin temizlenmesini sağlar.

-Ağız içinde oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

-Akciğerlerin temizlenmesine destek olur. Akciğer kanserine yakalanma riskini düşürür.

-Boğazdaki mikropların atılmasını kolaylaştırır.

-Balgam söktürücü özelliğiyle solunum yollarının rahatlamasını sağlar.

-Güçlü bir antioksidandır. Kanser hücreleriyle savaşan kozalak şurubu, bu hücrelerin çoğalmasını yavaşlatır.

-Stresi azaltır. Sakinlik verdiği için depresyona karşı da etkilidir.

-Saç diplerini besler ve güçlendirir. Saçların hızlı uzamasını ve daha canlı görünmesini sağlar.

-Cilt lekelerini gidermeye yardımcı olur.

Kozalak şurubu hangi hastalıklara iyi gelir?

Kozalak şurubu, astım ve bronşit gibi hastalıklarda tedavi edici etkiye sahiptir. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Kozalak şurubu; bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur. Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını sağlar.

Çam kozalağı macununun faydaları nelerdir?

Kozalak macunun kan basıncını düzenler. Kan akışının hızlanmasında yardımcı olur. Sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı ürünlerin vücutta yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur. Hücre içinde toplanan ve sağlığa olumsuz etkileri olan plakların ve atıkların temizlenmesinde yardımcı olur.

Çam kozalağı macunu aç mı tok mu?

Günde 1 tatlı kaşığı sabah 1 tatlı kaşığı akşam tok karnına öneriliyor. Siz yinede danışmayı unutmayın.

Çam kozalağı macunu nasıl tüketilir?

Çam kozalağı macunu; sabah bir tatlı kaşığı, akşam bir tatlı olmak üzere günde 2 kez tüketilmelidir. Çam kozalağı macunu günde iki tatlı kaşığından az yahut fazla tüketilmemelidir. Çam kozalağı macunu düzenli olarak ortalama 45-50 gün tüketilmelidir.

Kozalak suyu ne zaman içilir?

Faydaları saymakla bitmeyen kozalak şurubunun farklı durumlar için farklı kullanım çeşitleri mevcuttur. Fakat genelde aç tok fark etmeksizin günde 1 tatlı kaşığı içilmesi önerilir. Örneğin gece öksürükleri için uyumadan önce tok karna alınması daha iyi etki edecektir.

Çam Kozalağının zararları nelerdir?

Çam kozalağı uygun ölçü ve durumlarda kullanıldığında zararlı hale gelebilir. Kozalak pekmezi yapımında olgunlaşmamış çam kozalağı tüketirseniz, midenizde sindirim problemleri meydana gelebilir. Aşırı tüketimde mideniz alarm verebilir ve faydalı olan doğal çam kozalağı suyu zararları ile sağlığınızı etkileyebilir.