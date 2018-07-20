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Cam kapılar nasıl temizlenir?

Genellikle ofislerde tercih edilen evlerde de kullanılan cam kapılar yüzeyleri itibari ile çok çabuk kirlenirler.

20 Temmuz 2018 Cuma 01:53
Cam kapılar nasıl temizlenir?

Cam kapılar yüzeyleri itibari ile tozlardan, parmak izlerinden ve diğer dış etkenlerden çabuk etkilenirler. Kullanıldığı yere modern bir hava veren bu kapıların kullanımında da dikkat edilmesi gereken şeyler vardır.

Cam kapılar diğer kapı türlerine oranla daha çabuk kırılabilir. Kullanım itibari ile de yoğun parmak izini üstünde taşır. Cam kapıların temizliği kullanım sıklığına göre yapılmalıdır fakat tozları da hesaba katarsak düzenli olarak temizlenmelidir.

Cam kapınızı silmek için camsil, gazete, çekçek, mikrofiber cam bezi, bez kullanabilirsiniz. Ayrıca ulaşamayacağınız yerlerin temizliği için de bir merdiven edinebilirsiniz.

Cam yüzeyeler için uygun olan mikrofiber bezler cam yüzeyini daha iyi temizler. Temizliğe kuru bir bezle tozları silerek başlayabilirsiniz. Ardından camsili yüzeye iyice püskürtmelisiniz. Bunun ardından gazete kağıtlarını buruşturarak bu yüzeyi silebilirsiniz.

Daha profesyonel bir temizlik için mikrofiber bez veya çekçek aracılığı ile camı silebilirsiniz. Cam silindikten sonra kuru bir bez ile yüzeyin ıslaklığını alabilirsiniz. Ayrıca kapının tutacağını ve metal aparatlarını da temizleyebilirsiniz.

Kapının temiz kalması bağlı olduğu odalar ile bağlantılıdır. Bunun için odaları da havalandırmanız gerekmektedir. Camı silme işleminde yoğun olarak kullanılan ve parmak izi bırakılan yerleri daha sert bir şekilde silebilirsiniz. Silme işleminde kendi parmak izinizin camda kalmamasına da dikkat etmelisiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 01:53
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