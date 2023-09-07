Cam gibi enfes elma reçeli: Aşçılar şaşkın! Yoksa kızıl elma yeter! İşte kısa zamanda yapımı, asıl nedeni
Elma reçeli enfes kokusu harika kış sabahlarını hatırlatır. Elma kadar basit sade güzel bir meyveden böylesi güzel gösterişli bir reçel harika doğrusu. Elma reçeli yapması çok kolay değildir hele dilim halinde hafif çıtır elma reçeli biraz zahmetlidir ama size harika bir yöntemle elma reçeli tarifi vereceğiz
CAM GİBİ ELMA REÇELİ TARİFİ
Malzemeler
1 kilo elma (yoksa kızılelma)
750 gr şeker
1 dilim limon
ELMA REÇELİ YAPILIŞI
Elmaları yıkayın,kabuklarını soymayın dilimleyin. Bir tencereye elma dilimlerini dizin üzerine şekeri döküp sabaha kadar bekletin. Sabaha kadar elma sulanıp şurup gibi olacaktır. Kısık ateşte ocağa koyun sadece 5 dakika kaynatın ve altını kapatın. Asla karıştırmayın sadece kaşıkla biraz itin şerbet her yerine bulaşsın. Soğusun akşama kadar bekletin ve akşam tekrar ocağa koyun 5 dakika daha kaynatın yine karıştırmayın elmaları şerbete daldırın ve altını kapatın soğusun. Aynı işlemi ertesi sabah yeniden yapın bu son seferde reçelden bir kaç damla alıp tabağın kenarına damlatın topçuklar halinde duruyorsa tamam demektir. Bir dilim limonu içine sıkın Sıcak sıcak kavanozlayıp kaldırın.
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Bu yöntemle reçelleri tam kıvamında yapabilirsiniz soğuyup tekrar kaynatılan reçeller daha kolay kıvam alır.