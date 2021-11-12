Cam atma kumbaraları renklendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda ve caddelerde bulunan cam atma kumbaralarına renk katıyor, el emeği ile atık ve sanatı buluşturuyor. Cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için cadde ve sokaklardaki kumbaralara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci arttırmak maksadıyla cam kumbaralar boyandı. Programa KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Figen Büyükakın da katılarak, sıfır atık çalışmalarına destek verdi. Etkinlikte sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre konulu temalarla resimlendirilmiş 5 adet cam kumbarasının boyaması gerçekleştirildi. Boyaması tamamlanan cam kumbaralar, Sekapark alanında konumlandırılacak ve cam atıklarının ayrı toplanılmasına dikkat çekilecek.





Çevreye karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Figen Büyükakın, doğada yıllarca kaybolmayan ambalaj atıklarının belediyeler tarafından ayrı ayrı toplanarak, tekrar ekonomiye kazandırıldığına değindi. Özellikle cam ambalajlar konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Figen Büyükakın, "Bu konuda vatandaşların, özellikle ev hanımlarının dikkatini çekmek ve daha bilinçli bir hale gelmelerini sağlamak için bugün burada cam ambalaj kumbaralarına renk katıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından cam atma kumbaralarını boyayan katılımcılar ellerindeki materyallere adeta renk kattı. Sokaklara koyulacak cam atma kumbaralarını dikkatlice boyayan katılımcılar, gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.