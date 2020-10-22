Caltech üniversitesi (California Institute of Technology)
California Institute of Technology - Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almakta. California Institute of Technology Kaliforniya Üniversitesi mezunları iş olacağı bakımından da diğer üniversitelere göre çok ama çok avantajlı durumdadır. Peki Kaliforniya Üniversitesi bölümleri neler? Kaliforniya Üniversitesi fiyatı. Kaliforniya Üniversitesi dünya sıralaması nedir? Kaliforniya Üniversitesi nerede? İşte Kaliforniya Üniversitesi Caltech üniversitesi -California Institute of Technology haberin detayları.
Kaliforniya Üniversitesi (University of California) ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunmaktadır. University of California ABD’nin üç büyük devlet üniversitesi arasında yer almaktadır. Kaliforniya Üniversitesinin kuruluş tarihi 1868.
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merked, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Santa Cruz gibi merkezlerde kampüsleri ile faaliyet gösteren bir araştırma üniversitesidir. Kaliforniya Üniversitesi Caltech üniversitesi - California Institute of Technology bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora gibi programları mevcuttur. Kaliforniya Üniversitesi dünyanın en önemli üniversiteler arasında yer alırken bu üniversiteden mezun olan öğrenciler her daim iş bulma konusunda diğer ünivesitelerin bir adım önünde yer almakta.
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California Üniversitesi berkeley bölümleri
Güney Kaliforniya Üniversitesi bölümleri (University of Southern California)
İşletme ve Muhasebe
İletişim
Bilgisayar Bilimleri
Diş hekimliği
Eğitim ve Öğretim
Hava-Uzay ve Makine Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Biyomedikal mühendisliği
Kimya, Malzeme ve Petrol Mühendisliği
inşaat ve çevre mühendisliği
Elektrik mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Sistem Mimarisi ve Mühendisliği
Kaliforniya Üniversitesi ücretleri
Kaliforniya Üniversitesi ücretleri bu üniversitede eğitim görmek isteyenlerce merak ediliyor. Kaliforniya Üniversitesi ücretleri yarıyıl bazlı bir akademik takvimi benimsemekte. University of Southern California öğrenim ücreti ve ücretleri 54,259 dolardır.