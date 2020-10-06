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Teknoloji Call of Duty: Black Ops Cold War'da Karadeniz haritasının olduğu fragman yayınlandı
Teknoloji

Call of Duty: Black Ops Cold War'da Karadeniz haritasının olduğu fragman yayınlandı

13 Kasımdan itibaren dağıtılacak olan ve Trabzon Havalimanındaki sahneleriyle de Türkiye’de ilgi çeken Call of Duty: Black Ops Cold War’ın yeni videosu yayınlandı. Oyuncuların merakla beklediği oyunun Karadeniz bölgesi de dahil olmak üzere haritaları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:28:00 -

Call of Duty serisinin en yeni oyunu Call of Duty :Black Ops Cold War, gelecek ay PC, Xbox ve Playstation platformlarında yer alacak. 13 Kasım’dan itibaren dağıtılacak oyunu ön sipariş verenler erken erişim sürümünü daha öncesinde oynamaya başlayacak.

Call of Duty :Black Ops Cold War'da Karadeniz bölgesinde de geçen sahneler ilgi gördü.

Daha önce Trabzon Havalimanının da olduğu fragman yayınlanmıştı.

Yayıncı Activision, erken erişimin başlamasına günler kala Call of Duty: Black Ops Cold War’ın beta sürümü için bir tanıtım videosu yayınladı. Yalnızca 30 saniye uzunluğundaki video, yeni Call of Duty oyunundan beklememiz gereken aksiyon ve grafik kalitesinin yanı sıra oyunda yer alacak bazı modları da gün yüzüne çıkardı.

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