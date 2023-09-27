Çalıştığı kasabın kasasından 15 günde 150 bin TL çaldı

Eyüpsultan’ın Alibeyköy Mahallesi'nde kasap işleten Ömer Kaytancı kasasından aralıklarla para eksildiğini fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Kaytancı İşyeri çalışanlarından H.A. isimli kadının farklı tarihlerde kasadan para aldığını tespit etti. H.A.’nın kasadan para aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.A’nın müşterilerden aldığı paranın yarısını kasaya yarısını ise kıvırarak cebine attığı görüldü. İşletmecinin iddialarına göre, motor kuryeyle ortaklaşa gerçekleştirilen hırsızlıkta dükkanın kasasından 15 günde yaklaşık 150 bin TL çaldığı belirlendi.

“GÜVENDİĞİMİZ, YARDIMCI OLDUĞUMUZ BİRİYDİ”

Hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini anlatan işletmeci Ömer Kaytancı, “Kasamızı soyup, paralarımızı çaldılar. 100- 150 bin lira civarı çaldılar. Bu hırsızlık 15 günlük bir süre zarfında gerçekleşti. Arkadaşlar kasaya koyduğumuz, güvendiğimiz, yardımcı olduğumuz, her türlü destek verdiğimiz biriydi o yüzden şüphe etmedik. İşlerimiz olduğunda kasayı ona bıraktık, ona emanet ettik. En son bir baktık kameradan soyduğu gözüküyor” ifadelerini kullandı.

“HIRSIZLIĞIN İÇİNDE MOTO KURYE ARKADAŞIMIZ DA VAR”

Dükkanda çalışan kuryenin de kasadan hırsızlık yapan H.A. ile iş birliği içinde olduğunu iddia eden Kaytancı, olayın anlaşılması sonucu iki çalışanın da ortadan kaybolduğunu dile getirdi. Hırsızlığın gerçekleşeceğini düşünemediklerini söyleyen Kaytancı, “ Hırsızlığın içinde motor kurye arkadaşımız da var. Paket siparişte yazan fiyatları silip parayı kendileri alıyormuş. Sonra akşamları parayı bölüşüyorlarmış. Bayan arkadaşımız da kasadan para alma işini günde 7, 8 defa yapıyormuş. Çalmayacağını düşündüğümüz için gözümüz arkada değildi ama meğerse güvendiğimiz insanlardan da kazık yiyebiliyormuşuz. Emin olmak için önce hiçbir şey söylemedik. Kurye arkadaşımız anladığı için akşam olmadan işten kaçıyor. Bayan da Samsun’a kaçtı. Eşyalarını her şeyini alıp gitmiş. Alacağı maaşı da vardı onu da almadı. Haklı olsa zaten gelirdi parasını alırdı” dedi.