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Aktüel

Çalıştığı hastanenin 8. katından düştü

Denizli’de özel bir hastanenin acil bölümünde çalışan adam, 8.

2020-04-26 17:14:10 -
Çalıştığı hastanenin 8. katından düştü

Denizli’de özel bir hastanenin acil bölümünde çalışan adam, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel bir hastanenin acil sağlık bölümünde çalışan Şevki H. (35), hastanenin 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören hastane çalışanları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik önlemleri alınan alanda savcının gelmesiyle olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışmaları başlattı. Olayı duyan Şevki H.’nin yakınları ise bölgeye geldi. Babası olduğu öğrenilen adam ayakta durmakta zorlanırken, diğer çocuklarının kollarına girerek destek olması gözlerden kaçmadı. Şevki H.’nin cenazesinin incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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