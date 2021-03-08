Bir işte çalışmayan kadınların en büyük kaygısı ilerleyen yıllarda bir gelirleri olmaması ihtimali. Bu sebeple bütün gün ev işi, yemek, çocuk bakımıyla uğraşan kısacası ‘ev hanımı’ olarak anılsa da çokça çalışan kadınlar emekli olmanın formüllerini araştırıyor. Peki, çalışmayan bir kadın nasıl emekli olabiliyor?

Çalışmayan kadınlar nasıl emekli olur?

Çalışmayan kadınlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilir ya da Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olabilir. Peki, bireysel emeklilik sistemi nedir nasıl çalışıyor?

Ev hanımları BES'ten nasıl emekli olur?

Ev hanımları Bireysel Emeklilik Sistemi için bir banka ya da sigorta şirketi ile anlaşabilir. BES sözleşmesi imzaladığınız şirkete-bankaya her ay belirlenen primi ödemeniz gerekiyor. Bu primi gelirinizle orantılı olarak belirleyebiliyorsunuz. Kimi ayda 150 lira ile kimi ise 300 lirayla sisteme giriş yapabiliyor. Bireysel Emeklilik sistemine her ay düzenli para yatırdığınızda yılsonunda devlet yüzde 25'lik bir katkısı sağlıyor. Özel emeklilik sistemine 56 yaşına kadar devam edebilirsiniz. Arzu ederseniz 65 yaşa kadar ödeme yapmayı da sürdürebilirsiniz. Emekli olduğunuzda ise ya paranızı toplu olarak alabilirsiniz ya da belirleyeceğiniz ödeme tutarlarda maaş gibi aydan aya çekebilirsiniz.

30'lu yaşlarda her ay 250-300 TL gibi bir ödeme yaparak 56 yaşına geldiğinizde 100 bin liranın üzerinde bir birikim yapmış olursunuz.

İsteğe bağlı sigorta nedir? İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?

Ev hanımlarının emekli olmasının bir diğer yolu ise isteğe bağlı sigorta. Peki, kim isteğe bağlı sigorta yaptırabilir?

Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

18 yaşını dolduranlar.

İsteğe bağlı sigorta başvurusu nereden yapılır?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigorta aylık prim ne kadar?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.