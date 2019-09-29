“Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını destekleyen Erbakan, sadece konuşmayla sorunların çözülmeyeceğini söyledi.

100 milyar dolarlık vaat

Son dönemde yapılan zamların vatandaşları zorladığına işaret eden Erbakan, çocuğuna kırtasiye malzemesi alamayan vatandaşların, asgari ücretle geçinmek zorunda kalanların dertleriyle dertlenilmesini istedi.

Erbakan, “Bir sürü diploma ve sertifika aldığı halde borç batağına saplanan ve iş bulamayan milyonlarca gencimizin derdiyle dertlenelim. Açlık sınırının altındaki bir ücretle perişanlığa mahkum edilen milyonların da derdiyle dertlenelim” diye konuştu.

Borcu borçla kapatma politikasının Türkiye'ye zarar vereceğini savunan Erbakan, partisinin iktidara gelmesi halinde bir sene içinde 100 milyar dolar milli kaynak bulacak bir çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Erbakan, “Borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hakim kılacağız” dedi.