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Yerel Başkentte suç örgütlerine ağır darbe: 117 kişi paketlendi
Yerel

Başkentte suç örgütlerine ağır darbe: 117 kişi paketlendi

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Başkentte suç örgütlerine ağır darbe: 117 kişi paketlendi

Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i paketlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78'i yakalandı. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam etiği bildirildi.

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