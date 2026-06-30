Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

Aşağı Kaleköy Baraj Gölü’nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Birgönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirerek, “Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı.” dedi.