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Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

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Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

Rotasına Ankara'dan başlayan Van Gölü Ekspresi, 1267 kilometrelik güzergahında yolcularına Anadolu’nun eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

#1
Foto - Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

Tren, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki rotasında yer alan dağların yamacından, Murat Nehri’ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri’ndeki Keban Baraj Gölü’nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan ve tünellerden geçerken yolcularına farklı bir seyahat deneyimi yaşatıyor.

#2
Foto - Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

Fotoğraf meraklılarının da kadrajına yansıyan Van Gölü Ekspresi, Elazığ’dan Bingöl’e uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve nehirler üzerindeki seyrinde dronla görüntülendi.

#3
Foto - Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

“DOĞA ŞAHANE” Yolculardan 80 yaşındaki Sabahattin Korkut, Van Gölü Ekspresi’yle seyahatinin Ankara’dan başladığını söyledi. Keyifli bir yolculuk geçirdiğini anlatan Korkut, “Doğa şahane. Böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim.” dedi.

#4
Foto - Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

“DEVLET DEMİRYOLLARININ BU ULAŞIM HİZMETİ GAYET GÜZEL” Ömer Kılınç da manevi kızının Van’daki düğününe katılmak için Ankara’dan trene bindiğini belirtti. Kılınç, “Manevi kızımı Ankara Hacettepe’de tedavi ettirmiştim. Kendisi iyileşti. Onun düğününe katılmak için bu yolculuğu yapıyorum. Yolculuğum gayet güzel geçti, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Devlet Demiryollarının bu ulaşım hizmeti gayet güzel.” diye konuştu.

#5
Foto - Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

“EŞSİZ BİR GÖRÜNTÜ ELDE ETTİK” Bingöl’de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak, Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi. Kala, “Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından

Aşağı Kaleköy Baraj Gölü’nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Birgönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirerek, “Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı.” dedi.

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