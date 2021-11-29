  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çalışmalar sonuç verdi! Türkiye'e petrol müjdesi: 45 yeni kuyu
Gündem

Çalışmalar sonuç verdi! Türkiye'e petrol müjdesi: 45 yeni kuyu

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sonrası petrol üretim zincirine 45 yeni kuyu eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:58:00 -
Çalışmalar sonuç verdi! Türkiye'e petrol müjdesi: 45 yeni kuyu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Türkiye, petrolde üretim zincirine 45 yeni kuyu ekledi. Doğal gaz ve petrol üretiminin bütçeye katkısı ekim ayı itibariyle 1 milyar 261 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamın yıl sonunda 1,5 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor. Türkiye'de üretilen ham petrol ve doğal gaz ile toplam tüketimin yüzde 10'u karşılanıyor.

Karadeniz'de keşfedilen rekor doğal gazın evlere ulaşması için çalışmalarını yoğunlaştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anadolu'da da petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ile ekonomiye destek sağlıyor.

45 yeni kuyu

Edilen bilgiye göre; geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 48'i üretim, 39'u arama, 19'u ise tespit olmak üzere toplam 236 bin sondaj gerçekleştirilerek 106 kuyu açıldı. Arama kuyularının 6'sı petrol, 7'si doğal gaz, tespit kuyularının 12'si petrol, 1'i doğal gazdı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Üretim kuyularının ise 45'i petrol açısından olumlu sonuçlandı.

Kasaya 1.5 milyar TL

Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen üretim ve sağlanan gelirler de dikkat çekiyor. Buna göre, 2020'de 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğal gaz üretildi. Bu üretim sonucunda geçen yıl bütçeye 880 milyon TL gelir sağlandı. Bu yıl ekim ayında bu tutar 1 milyar 261 milyon TL olup yıl sonunda 1,5 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor.

Tüketimin yüzde 10'u

2021 yılı ekim ayı sonu itibariyle 19.8 milyon varil ham petrol, 347 milyon metreküp ise doğal gaz üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Türkiye'nin günlük ham petrol üretim ortalamasının 65 bin 328 varil, doğal gaz üretiminin ise 1.15 milyon metreküp olduğu dikkat çekilirken arama ve üretimde yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediyor. Türkiye'de üretilen ham petrol ve doğal gazın toplam tüketimin yüzde 10'unu sağladığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti hakkında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sadece Bayraklı'da konut teslim..
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız
Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Aytaç Kara'yı istediklerini söyledi.
Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı
Aktüel

Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı

Çorum'da şehre su sağlayan 3 barajda seviye oldukça düştü. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, barajların kente sadece 10 gün daha s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay