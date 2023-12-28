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Gündem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hesaplara yatıyor
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hesaplara yatıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-28 16:58:00 -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

 

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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