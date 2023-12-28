Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hesaplara yatıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."