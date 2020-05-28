Çalışma hayatındaki son değişiklikler

Daha önce sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılan önemli değişiklikler hakkında sizlere açıklamalar yaptım. Ancak çalışma hayatında önemli değişiklikler getirecek bir yasal düzenleme TBMM’ye sunuldu. Bu hafta bu konuda açıklamalar yapmak istiyorum.

Mevcut düzenlemeye göre iş yerinde işin bir bölümü veya tamamının durması halinde İş-Kur Müdürlüğüne yapılacak kısa çalışma ödeneği incelemeleri iş müfettişi onayı sonrası geçerlilik kazanırdı. Yeni yasal değişiklik TBMM tarafından uygun bulunursa işverenlerin kısa çalışma talepleri incelenmeksizin kısa çalışma ödeneği talepleri kabul edilecek. Bu yeni düzenleme sadece yeni koronavirüs nedeniyle işyerinde çalışmaya ara verilen işyerleri için geçerli olacak.

Yeni yasal düzenlemeye göre iş sözleşmeleri üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında fesih edilemeyecek. Bir anlamda işverenlerin işçi çıkarmaları 3 ay süreyle yasaklanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreyi 6 aya kadar uzatılabilecek.

İşveren bu üç aylık süre içerisinde işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Ücretsiz izne ayrılmak işçiye iş sözleşmesini fesih hakkı vermeyecek. Bir anlamda iş sözleşmeleri askıda kalacak. Bu sürede işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmayacak. İşçinin ücret kaybını telafi etmek üzere kısa çalışma ödeneği devreye girecek. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ise 1.177 TL aylık ödenek verilecek. Bu ödenek 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan işçilere de ödenecek.

Sosyal yardım alanında da önemli düzenlemeler hayata geçecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Fatma Zümrüt Selçuk tarafından da kamuoyuna açıklandığı üzere şartlı doğum yardımı 100 TL ve eşi vefat etmiş kadınlara ödenen yardım parası da 325 TL tutara yükseltildi. Bakım ihtiyacı bulunan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna bakılmayacak. Bunların özel huzurevi ve bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık karşılayacak. Buna bağlı olarak engelli bakımını üstlenene yapılan evde bakım ödemesi için de gelir şartı aranmayacak.

Burada yeri gelmişken yapılan bazı sosyal yardımlarla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 yılı verilerine göre,

-Sosyal Yardımlardan Yararlanan Hane Sayısı: 3.494.932 hane

-Düzenli Yardımlardan Faydalanan Hane Sayısı 2.588.969 hane

-Geçici (Süreli) Yardımlardan Faydalanan Hane Sayısı: 2.383.492 hane

-Yaşlılık ve Engelli Maaşı Alanlar: 1.412.857 kişi

- Engelli Bakımını Üstlenenlere Ödenen Evde Bakım Yardımı: 513.276

-Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yardım: 268.907 dul kadın

-Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardım: 101.104

-Doğum Yardımları: 1.190.053 çocuk için

-Muhtaç Asker Çocuğu Yardımları: 14.722 kişi

-Öksüz ve Yetim Yardımı: 60.311 kişi

-Şartlı Eğitim Yardımları: 1.221.792 hane (2.517.680 çocuk için)

-Sağlık Primi Devlet Tarafından Ödenen Kişi Sayısı: 6.945.909 kişi

Bu istatistiki verileri görünce bir kere daha “Allah Devletimize Zeval Vermesin” diyoruz.