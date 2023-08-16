Çalışanlarının hakkını gasp etme Sputnik! Sputnik Türkiye çalışanları greve çıkıyor
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye çalışanlarının greve çıkacağını duyurdu.
Sputnik'in Ankara ve İstanbul büroları, TGS üyesi 24 gazetecinin “küçülme" iddiasıyla işten atılması üzerine yapılan toplu pazarlık süreci anlaşmazlıkla sonuçlanınca greve başlama kararı aldı.
TGS, grev kararını Twitter hesabından duyurdu.
Mesajda, "Sputnik'te grev var! Müzakere sürecinin tıkanması ve üyelerimizin kararı ile Sputnik Türkiye bürolarında greve çıkıyoruz" denildi.
TGS'de örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle yürüttükleri görüşmelerden sonuç alamamış ve grev kararını ajansın İstanbul ve Ankara’daki bürolarına asmıştı. Bunun üzerine Sputnik Türkiye, sendikalı gazetecilerin tamamını işten çıkardı. Gazeteciler de direnişe başlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO