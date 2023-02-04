  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çalışanın bilgisayarını inceleyen işverene büyük şok! Mahkeme haksız buldu
Gündem

Çalışanın bilgisayarını inceleyen işverene büyük şok! Mahkeme haksız buldu

Bursa'da, kendisinin rızası alınmadan bilgisayarı patronca incelendikten sonra kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 12:22:00 -
Çalışanın bilgisayarını inceleyen işverene büyük şok! Mahkeme haksız buldu

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi; işçinin kullandığı bilgisayarının inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iş uyuşmazlıklarında elektronik izleme konusu önem kazandı. İşçinin elektronik ortamda izlenmesi, e-mail adresleri, bilgisayarlar, kamera ve ses kayıtları ve araç takip sistemleri ile gerçekleştirilebiliyor. İşveren yönetim hakkına dayanarak, işçisine iş için verdiği kurumsal e-maili ve bilgisayarı elektronik ortamda izleyebilmesinde yasal olarak bir engel bulunmuyor. Ancak bu inceleme için bilgisayarı kullanan işçinin işverence bilgilendirilmesi gerekiyor.

Bursa'da çalıştığı işyerinde, bilgisayarı rızası dışında incelenen işçi, yazışmaları sebebiyle tazminatsız kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan işçi, işlemin yasal olmadığını öne sürdü. İş Mahkemesi, davacının haklı sebeple kovulduğuna hükmetti. Davacı işçi kararı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3. Hukuk dariesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

İşçinin, kullandığı bilgisayarının inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti. BAM, İş Mahkemesi kararını bozdu.

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Siyaset

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Mahsun Kırmızıgül'ün
Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij"i yerle bir oldu.. Mahkemelik oldu...

Medya

Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij"i yerle bir oldu.. Mahkemelik oldu...

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı!
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı!

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'yı sevenleri yalnız bırakmadı!

Mahkemeden hırsızlara çok tartışılacak
Mahkemeden hırsızlara çok tartışılacak "ihtiyaç affı" kararı

Gündem

Mahkemeden hırsızlara çok tartışılacak "ihtiyaç affı" kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23