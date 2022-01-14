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Ekonomi Çalışan sayısında artış: 13 milyon 880 bin oldu
Ekonomi

Çalışan sayısında artış: 13 milyon 880 bin oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 12:12:00 -
Çalışan sayısında artış: 13 milyon 880 bin oldu

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken, 2021 yılı Kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı. (İLKHA)

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