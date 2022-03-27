Çalışan annelere kreş desteği hangi illerde var? Kreş desteği ne kadar şartları neler, hibe ödemesi nasıl alınır?

Çalışan anneler için yapılan kreş yardımının devam edip etmeyeceği merakla bekleniyordu. Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Kreş yardımı 2022 yılında ne kadar veriliyor, kreş yardımı kaç yaşına kadar geçerli çalışan annelere kreş parası ne kadar tüm bu soruları sizler için cevaplandırdık. Peki kreş desteği nedir, Kimler kreş desteği alabilir? Kreş desteği başvuru şartları? Çalışan annelere kreş desteği hangi illerde var?

Çalışan annelere kreş desteği hangi illerde var?

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor. Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle süresi 24 aydan 29 aya uzatılan projeden bugüne kadar, bir işte sigortalı çalışan ve belirlenen yaş aralığındaki çocuğunu kreşe gönderen toplam 18 bine yakın kadın faydalandı.

Çalışan annelere kreş desteği ne kadar ödendi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, projenin faydalanıcısı annelere, aylık 100 euro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 euro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yaptı. Annelere üç yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 euro ödendi.

Kreş desteği hibe ödemesi nasıl alınır?

Çocuğunun bakımı nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların kurumsal çocuk bakımı konusunda desteklenerek kayıtlı istihdama katılmaları, dönmeleri ya da istihdam piyasasında kalmalarını amaçlayan proje, halihazırdaki faydalanıcılar için 5 ay daha uzatıldı. Uzatmayla birlikte projenin mevcut faydalanıcılarının hibe ödemesi alabilmesi için 0-60 aylık çocuklarını anaokuluna, gündüz bakımevine ya da kreşe düzenli göndermeye devam etmeleri, okul ödemelerini belirlenen banka üzerinden yapmaları ve diğer proje şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.