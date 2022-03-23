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Yerel Çalınan kasa bakın nerede bulundu
Yerel

Çalınan kasa bakın nerede bulundu

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, bir ikametten kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 16:16:00 - 2022-03-23 16:28:38
Çalınan kasa bakın nerede bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 61 bin Euro değerinde kasa çalındığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresini tespit etti. İkamette yapılan aramalarda çalınan kasa bahçede gömülü olarak bulunurken, ikamette bulunan S.A (35), E.A. (32) ve E.A. (15) yakalandı.

Ekipler bulunan kasayı muhafaza altına alırken, yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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