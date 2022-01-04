Çalımbay, 3 futbolcu transferi istedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istediklerini bildirdi.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

Hazırlık dönemini tam olarak tamamlamadan maçlara başladıklarını anlatan Çalımbay, "Hem Avrupa hem de lig maçları oynamak zaman zaman zor oldu. Sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Lig maçlarında istediğimiz şeyler olmasa da Avrupa maçlarında çok güzel maçlar oynadık. Çok güzel de galibiyetler aldık. Ülkemize de puanlar kazandırdık. Hatırladığım kadarıyla son 10 yılda üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı yok. Lige istediğimiz gibi başlayamasak da sonradan toparlandık. İyi şekilde puanlar topladık ve ligin ilk yarısını 26 puanla kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 2. devresinde oynayacakları 4 maçın final niteliğinde olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bunların hepsini iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." şeklinde değerlendirme yaptı.

Çalımbay, ligi iyi bitirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımız Max Gradel ve Fayçal Fajr Afrika Kupası'na gitti. Bizim için çok büyük eksiklik. İkisi de takımımızın en önemli oyuncularından. Onlara ihtiyaç duyacağız. Bu yüzden az da olsa yönetimden transfer istedik. Şu an bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlar gelene kadar alabileceğimiz kadar puanları almaya çalışacağız. Onlar da geldikten sonra daha güçlü bir takım olacağız. Geçtiğimiz sezonu nasıl güzel bir yerde bitirdiysek, aynı şekilde bu sezon da ligi iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu dönemde ligin ikinci yarısında taraftarımıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Takımımıza güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza da inanıyorum. Kısa zamanda çok maç oynayacağız. 3 tane transfer istedim. Bunları da yaparsak çok daha iyi ve alternatifli bir kadromuz olacak. Ziraat Türkiye Kupası da çok önemli. Bu sene çok önem veriyoruz. Orada da çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası."