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Siyaset Çalık: Artık o eski Türkiye geride kaldı
Siyaset

Çalık: Artık o eski Türkiye geride kaldı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, eski Türkiye’nin geride kaldığını belirterek, “Kışlanın kapısından kovulan başörtülü genç kızlarımız artık o kışlada başörtüsüyle görev yapıyorlar. Başörtüsü sorununu çözen Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Allah uzun ömürler versin” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:26:00 -
Çalık: Artık o eski Türkiye geride kaldı

Milletvekili Çalık, partisinin Malatya Doğanyol ilçe teşkilatı 7. olağan kongresine katıldı. Çalık, burada yaptığı konuşmada, Doğanyol’un her zaman AK Parti’ye destek verdiğini, milli ve manevi değerlerin arkasında sapasağlam durduğunu söyledi.

“CHP’nin kafası halen eski Türkiye’de kalmış”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz” söylemini eleştiren Çalık, şöyle konuştu:
“Kemal Bey her zamanki gibi hayal aleminde geziniyor. Artık bıraksın hayallerini de sağına-soluna bir baksın. Yapılan köprüleri, havalimanlarını, yüksek hızlı tren hatlarını ve hafızalara kazınan eserler ile yerli silah ve savunma sistemlerinin üretim ve envantere giriş tarihlerini bir görsün. Kemal Bey’in de diğer muhalefetinde tek amacı Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Bilmiyorlar ki bu millet istemediği sürece Erdoğan’ı kimse indiremez. Halen onları kafaları eski Türkiye’de kaldı.”

“CHP’nin millete hizmet etmek gibi bir derdi yok”

CHP’nin bazı kurmaylarının başörtüsü düşmanlığını halen sosyal medya hesaplarındaki yapmış oldukları paylaşımlarla sürdürdüğünü ifade eden Çalık, “Başörtülü kızlarımızın üniversite kapılarında bekletildiği, ikna odalarıyla psikolojik ve fiziksel işkence yapıldığı, gençlerin diz kapaklarındaki ize bakılarak ‘namaz kılıyor’ notu düşülüp askeri sınavlardan geçirilmediği, sadece başörtülü olduğu için kışlanın kapısından giremeyen anneleri, kamuda başörtülü çalışmanın imkansız olduğu günleri bu millet yaşadı. Hamd olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü, lider kişiliği, yasağa karşı mücadele eden milyonların desteği ile bu sorunlar çözüldü. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. O günlerde kışla kapısından kovulan o genç kızlarımız şimdi o kışlada subay-astsubay olarak görev yapıyorlar. Peki başörtüsü düşmanı olan ‘Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz’ ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan isimler şimdi nerede diye soracak olursanız? Hemen söyleyeyim CHP’nin İstanbul il başkanlığı koltuğunda. Onlar sizleri yani milleti anlamadılar, anlamazlarda. Çünkü onların millete hizmet etmek gibi bir hedefleri, dertleri, gayeleri yoktur” ifadelerini kullandı.

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