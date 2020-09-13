Çalık: AK Parti, Türkiye’nin en büyük partisidir

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Milletvekili Çalık, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde AK Parti kongresinde yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, “2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için, Türkiye’mizin geleceğini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Çalık, AK Parti’nin 19 yıllık başarı hikayesinin müellifinin millet olduğunu ifade ederek, bugün AK Parti’nin 11 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük siyasi partisi olduğunu söyledi.

Doğanşehir ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Çalık, “Doğanşehir ilçemize 72 milyon lira maliyetinde 100 yataklı,10 daireli lojmanlı olarak hastane inşa ettik. İhaleleri yapıldı Hudut ve Çığlık bölgelerimize sağlık evleri inşa edeceğiz. Sadece sağlıkta değil eğitim yatırımlarımız kapsamında Doğanşehir İmam Hatip Lisesisine 200 kişilik pansiyon binasını inşa ediyoruz, Çığlık Mahallesine 8 derslikli ilköğretim okulu ile Kurucuova mahallesine anaokulumuzu yapıyoruz” dedi.

“11 bin 530 dekar arazi suyla kavuşuyor”

Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Erkenek Göletiyle 9 bin dekar arazinin suya kavuştuğunu ifade eden Çalık, “Doğanşehir’imizde Elmalı Göletimizle 2 bin 530 dekar arazi suya kavuşacak. 2020 yılı ödeneği 9 milyon 300 bin lira olup göletin gövde dolgusu imalatları yapılmaktadır. Doğanşehir tren istasyonuna yaya alt geçidi yapılacak, ihalesi yapıldı” diye konuştu.



Çalık, kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçilen Murat Kavuncuoğlu ve yönetimine başarılar diledi. Öznur Çalık, geçen Haziran ayında hayatını kaybeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü de rahmet dileyerek, Küçük’ün ilçeye bir çok hizmet yaptığını sözlerine ekledi.