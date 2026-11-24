California’da helikopter kazası: İki kişi yaşamını yitirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin California eyaletinde küçük bir helikopterin düşmesi sonucu araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Robinson R22 tipi helikopter, Temecula kentinde eğimli bir araziye düştü. Olay yerine ulaşan ekipler, helikopterde bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
ABD basınındaki haberlere göre, "Robinson R22" tipi helikopter California'nın Temecula kentinde eğimli bir araziye düştü.
Yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.