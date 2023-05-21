California açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
ABD’nin California eyaleti açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD’nin California eyaleti açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin California eyaletinde yer alan Petrolia’nın 108 kilometre kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.