Çalhanoğlu İtalya'da fırtına gibi esiyor
İtalya Serie A'da Inter, Hakan Çalhanoğlu, 1 gol, 1 asist ürettiği maçta Cagliari'yi 4-0 yendi.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, evinde Cagliari'yi konuk etti. Rakibin 4-0 mağlup eden ev sahibi takım liderliğe yükseldi.
Inter'e 3 puanı getiren goller 29', 68 Lautaro Martinez, 51' Alexis Sanchez ve 66. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Milli futbolcu, ilk golün ise asistini yaptı.
İtalya Serie A'da KAsım ayının oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, ligde forma giydiği son 6 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.