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Aktüel

Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

2020-04-28 14:59:26 -
Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Çaldıran ilçesinin Salahane Mahallesi’nde ise bir kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu mahalle karantinaya alındı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin nüfuslu mahalle giriş çıkışlara kapatılırken, sağlık ekipleri de tarama yapmaya başladı.

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