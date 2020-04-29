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Aktüel

Çaldıran’da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

2020-04-29 10:32:18 -
Çaldıran’da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Yaykılıç Mahallesi’ne İran üzerinden sigara kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alınması üzerine jandarma ekiplerinin operasyon yaptığı belirtildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçıların yakalanması amacıyla oluşturulan yol arama noktasından kaçan 2 araç ve 1 evde yapılan aramalarda toplam 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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