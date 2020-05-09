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Aktüel

Çaldıran Belediyesi’nden karantinadaki mahalleye dezenfektan malzemesi desteği

Van’ın Çaldıran Belediyesinden, karantina altında bulunan 316 haneli mahalleye dezenfektan malzemesi desteği.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:03:40 -
Çaldıran Belediyesi’nden karantinadaki mahalleye dezenfektan malzemesi desteği

Van’ın Çaldıran Belediyesinden, karantina altında bulunan 316 haneli mahalleye dezenfektan malzemesi desteği.


Çaldıran ilçesine bağlı Salahane Mahallesi’nde il dışından gelen 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 316 hane ve bin 316 nüfuslu mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Salahane Mahallesi muhtarı ile mahallenin girişinde bir araya gelerek dezenfaktan malzemelerini teslim etti. Mahallenin genel ihtiyaçları konusunda bilgiler alan Başkan Ensari, karantina altında olan mahalleli kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi. Başkan Ensari, ”İl dışından ilçemize gelinerek korona virüs salgını bulaştırılan üçüncü mahallemizdir. Karantina sürecinde Çaldıran Belediyesi olarak bu üç mahallemizdeki muhtarlarımızla bir araya geldik sorun ve taleplerini dinledik. Karantinaya alınan Salahane’deki kardeşlerimize dezenfektan malzemelerini Karantinadan dolayı güvenlik noktasında muhtar ve heyetlerine teslim ediyoruz. Bu pandemiden kurtulmanın tek yolu evde kalarak sosyal mesafe kurallarına uymaktan geçer” dedi.

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