  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çaldıran Belediyesinden bin aileye Ramazan yardımı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından maddi durumu iyi olmayan yaklaşık bin aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:10:36 -
Çaldıran Belediyesinden bin aileye Ramazan yardımı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından maddi durumu iyi olmayan yaklaşık bin aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başlandı.


Çaldıran Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 6 kişilik ekiple ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan ailelere Ramazan kolisi dağıtmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 6 kişilik ekibi, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan kolilerini hak sahiplerine teslim ediyor. İmkanlar doğrultusunda her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizce vatandaşlarımızın içinde bulunduğu yaşam koşulları değerlendirildikten sonra yardıma muhtaç olduğu belirlenen yaklaşık bin aileye 15 kalem ürünün bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı. Gerçekleştirdiğimiz sosyal yardımlar ile dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa yükünü hafifletmek ve yüzlerini güldürmek istiyoruz. İlçe merkezinden sonra kırsal mahallelerimizde de hak sahiplerine yardımlar ulaştırılacaktır. Bütçemiz ve gücümüzün yettiği ölçüde yardımlarımız devam edecektir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı